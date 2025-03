"Fiorentina-Atalanta potrebbe essere una serata a tinte viola. La squadra di Palladino ha recuperato lo smalto perso"

Si avvicina Fiorentina-Atalanta, gara valida per il campionato e in programma domenica alle 15. Per entrambe le squadre può rappresentare un crocevia importante per questo finale di stagione. Ne parla anche l'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni.

Ecco le sue parole in merito, riportate da Tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina gioca bene, vedremo. Gioca contro la squadra più forte in trasferta, ma potrebbe essere la serata viola. E' una squadra più solida la Fiorentina, che ha ritrovato per strada lo smalto perso”.