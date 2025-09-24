"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospiti Alberto Malusci e Carlo Pallavicino

Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo del momento della Fiorentina, ricoperta dai fischi del Franchi dopo la sconfitta contro il Como e attesa domenica dal derby in casa del Pisa.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori, il nostro direttore Stefano Del Corona e due graditi ospiti: l'ex viola Alberto Malusci e il procuratore Carlo Pallavicino, con quest'ultimo che presenterà il suo nuovo libro "Ci chiamavano sciacalli". Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata