Moise Kean non prende parte all'allenamento di oggi per motivi familiari. Il suo ritorno a Firenze..
Come se non bastasse la classifica attuale della Fiorentina, la fine dell’anno non porta buone notizie in casa viola. Secondo quanto annunciato dalla club gigliato poco fa Moise Kean non ha preso parte alla sessione di allenamento di quest’oggi dopo aver ricevuto il via libera dal club per motivi personali. L’attaccante classe 2000, che sottolineato dal club gigliato farà il suo ritorno al Viola Park nei prossimi giorni. Una notizia tutt’altro che positiva visto l’attuale momento della quadra viola.
In attesa di capire quando tornerà Vanoli potrebbe lanciare Piccoli dal primo minuto
Da capire quindi cosa deciderà di fare Paolo Vanoli in vista della partita contro la Cremonese, sfida importantissima per il destino e le speranze salvezza della Fiorentina. Non sapendo quando Kean farà ritorno crescono quindi le probabilità di vedere dal primo minuto Roberto Piccoli: potrebbe essere infatti l’ex Cagliari a scendere in campo al centro dell’attacco assieme a Gudmundsson.