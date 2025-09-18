Intervenuto a TMW Radio, l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato la situazione attuale della squadra di Pioli, ancora a secco di vittorie in campionato, in vista della delicatissima prossima sfida contro il Como.

‘La squadra paga il cambio di mentalità, e adesso…’

“Un avvio molto deludente da parte della Fiorentina ma è difficile dare colpe a singoli, vedo tanta confusione in questo momento. C’è una scusante fondamentale che però pesa nell’eventuale evoluzione della squadra: il cambio di mentalità, che non è un qualcosa che riesci a recepire subito. Lo scorso anno la Fiorentina era abituata a stare molto bassa e ripartire in contropiede, con un Kean davanti che prendeva tutto e faceva giocare la squadra. Quest’anno Pioli vuole fare un gioco più manovrato, tenere il pallone di più, questo porta però a concedere degli spazi e se non sei bravo soprattutto quando perdi il possesso accade che concede tanto alle squadre avversarie. Mettiamoci poi gli errori dei singoli, e il momento si complica”.

‘Dove arriva la forza della Fiorentina?’

“La Fiorentina sta esaurendo il suo credito delle prime partite, dopo Como e Pisa arriverà una sfilza di partite molto pesanti e la cosa preoccupante è che ancora siamo in alto mare. Pioli ha ribadito dopo Torino che si va avanti con la difesa a tre, ma poi dovrà rispondere di certe dinamiche che si stanno verificando sul campo. Il Napoli al momento è due spanne superiore praticamente a tutti in Italia e si può accettare l’errore, col Como però voglio vedere da dove si riparte; non è una gara facile quella coi lariani ma certamente più alla portata, anzi, l’avversario migliore da trovare in questo momento, offrirà spazi perchè in ogni campo va a fare la gara. Non posso pensare che la squadra sia in deficit sul piano fisico. Col Napoli la squadra si è risvegliata negli ultimi 10’, va capito se perchè il Napoli ha mollato ed è calato, o se la squadra ha tirato fuori delle energie in più alla fine, dopo essere stata rinunciataria per quasi 80’. Dove arriva la forza di questa Fiorentina?”.