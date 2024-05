L'allenatore Serse Cosmi ha commentato a Radio Serie A la semifinale di Conference League tra Club Brugge e Fiorentina: “Raramente ho visto un divario così evidente in una semifinale europea. I viola sono stati superiori in maniera schiacciante, sia all'andata che al ritorno, e la cosa incredibile è che nonostante questo si stava quasi per andare ai supplementari. La Fiorentina comunque ha dimostrato la propria forza, ora deve farlo anche in semifinale dove i valori si azzereranno essendo una partita secca”.

“Il lavoro di Italiano rimarrà a prescindere”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina merita di vincere un trofeo. Il lavoro di Italiano rimarrebbe a prescindere, ma suggellarlo con la Conference League sarebbe la cosa più giusta. Se esiste una giustizia nel calcio, deve andare così. Il fattore ambientale secondo me conterà poco o niente, vero che si gioca in Grecia ma lo stadio sarà diviso equamente tra le due tifoserie”.