FOTO FN: I tifosi del Bologna arrivano a Campi Bisenzio per aiutare la comunità alluvionata

Stanno dando una grande mano in questi minuti nelle aree alluvionata di Campi Bisenzio i Bologna club Medicina rossoblu e Associazioni del territorio bolognese. Un grande gesto di solidarietà verso la comunità della provincia di Firenze quello della tifoseria felsinea, che nonostante la gara tra Fiorentina e Bologna hanno voluto garantire il massimo impegno per dare tutto il loro contributo con camion carichi di materiale per ripulire le strade ancora fangose dopo l'alluvione. Ricordiamo che questi gruppi di tifosi e volontari erano intervenuti a sostegno anche a seguito delle inondazioni dell'Emilia Romagna dello scorso mese di maggio.

