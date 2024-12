Nicolato: "Bove ha grandi qualità umane, chi lo conosce non può non volergli bene. Un giocatore che mi ha lasciato tanto"

Paolo Nicolato, ex CT dell'Italia Under 21, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana per parlare di Edoardo Bove, calciatore che ha avuto in nazionale:

“Bove ha grandi qualità umane”

“Stavo guardando la partita in diretta, è stato pesante vedere il malore dal punto di vista emotivo. Ciò che colpisce di Bove sono le qualità umane: ha grandi valori, è molto più maturo dei suoi coetanei, sa accettare e capire qualsiasi cosa. E' uno dei quei giocatori che mi ha lasciato tanto”.

“Chi lo conosce non può non volergli bene”

“E' un ragazzo molto motivato, ha grande entusiasmo e lo mette sempre in quello che fa. Spero per lui che possa rientrare a pieno a svolgere il suo lavoro. Chi conosce Edoardo non può non volergli bene, il che amplifica ancor di più una situazione già emotivamente difficile. Va d'accordo con tutti e si fa voler bene, riesce ad esprimere i suoi valori in ogni occasione”.