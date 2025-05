La Nazione: La Curva è in fibrillazione

Tre pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Apertura per: “Le dimissioni di Palladino I cori, le incomprensioni e l'idea di essere tollerato Alla fine il banco è saltato”. Sottotitolo: “Nessuna comunicazione ufficiale al club. I motivi alla base della decisione”.

Pagina 3

E' caccia al sostituto: “Scatta subito il toto allenatore Baroni, Gilardino e De Rossi Sono tre i nomi in prima fila La posizione di Sarri e Pioli”. Sottotitolo: “La società sta riflettendosul da farsi. Le opzioni sul tavolo e i rapporti con la dirigenza”.

Pagina 4

Qui leggiamo: “La posizione degli ultras Dalle parole di Commisso alle dimissioni del tecnico La Curva è in fibrillazione”. Sottotitolo: “Attesa per i prossimi sviluppi, ma sotto la cenere covano rabbia e disappunto”. Di spalla: “Moise è più lontano Risale Gudmundsson Cataldi resta in bilico”.