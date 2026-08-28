Grosso: "Oulai ha bisogno di tempo, ha poche partite alle spalle. Con Fagioli? In campo vanno in undici..."

Ha parlato anche di diverse individualità l'allenatore viola Fabio Grosso prima del match che la Fiorentina giocherà contro il Frosinone.

Oulai e Fagioli

"Oulai ha qualità naturali pazzesche - ha detto il tecnico gigliato - Sono convinto che la Fiorentina fra un po' di tempo si vanterà della sua presenza. Ha bisogno di tempo, ha poca esperienza e poche partite alle spalle. Domani può partire dall'inizio, anche se ancora non ho deciso. Con Fagioli? In campo vanno in undici e bisogna sempre trovare la quadra per imprimere il proprio gioco, ma anche per rispondere agli avversari. Abbiamo cambiato tanto, dobbiamo capire come integrare al meglio le tante qualità diverse che abbiamo.

Esclusione a Roma

Su Valdepenas: “E' difficile capire se per un giocatore è il momento giusto di giocare o se ancora gli manca qualcosa. Ho tante responsabilità in questo, e me le prendo tutte A Roma ho preferito Joao Mario adattato perchè conosceva già il difficile ambiente romano, poi non sempre le decisioni pagano”.

Islandese vicino all'addio?

Infine su Gudmundsson: “Non è stato influenzato dal mercato. Se vedo un giocatore che si applica con energia ed entusiasmo io lo faccio giocare. L'ho visto bene”.