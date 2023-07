La Nazione: London Calling per Cabral

In prima pagina del Qs di oggi c’è il titolo: "King Cabral, London calling". A pagina 2 si legge: "Giro sulle punte, il Tottenham pensa a Cabral. Ranieri rinnova, Terzic pronto per l'Austria" e "Arthur ha già le idee chiare: 'Grazie a tutti, qui è fantastico'". A pagina altri due titoli con "Il sorprendente Catanzaro per alzare il livello. Curiosità per i nuovi: Sabiri e Parisi nel mirino" e "Prossima fermata Belgrado, poi si va a Grosseto. Un tour de force prima di volare in Inghilterra".