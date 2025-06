Per il ruolo di vice Dodô la Fiorentina guarda interessata a un profilo in casa Lazio in attesa di rinnovo

Il Messaggero in edicola questa mattina fa il punto su quella che è la situazione in casa Lazio con il ritorno sulla panchina biancoceleste di Maurizio Sarri. Tra i giocatori in attesa di rinnovo c'è anche Adam Marusic, terzino destro montenegrino, che vorrebbe vedere esteso il suo accordo fino al 2027 con adeguamento del contratto.

Come riporta il quotidiano, però, la Fiorentina è alla finestra e osserva interessata la situazione, opzionando il giocatore come possibile vice Dodô. Il montenegrino può, all'occorrenza, anche giocare a sinistra.