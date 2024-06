Pellissier: "Non avevo mai visto la Fiorentina a questi livelli. Retegui non vale quella cifra, su Lucca invece non ci penserei due volte"

Sul futuro della Fiorentina è intervenuto anche l'ex attaccante ora presidente del Chievoverona Sergio Pellissier. Ecco le sue parole a Lady Radio: “La Viola ha bisogno di un centravanti affermato e con caratteristiche diverse. Lucca o Retegui? Il secondo non vale 30 milioni come ha imposto il Genoa, alterna ottime partite ad apparizioni incolore. Lucca sarebbe meglio, ha una certa somiglianza con Toni e reputo giusta la valutazione di 15 milioni. Sarebbe anche complementare a Beltran per completare il reparto. Come lui ce ne son pochi, non ci penserei due volte”.

“Icardi grande attaccante, però…”

Sulla suggestione Icardi: “A me dell'età non importa, la qualità non può essere discusse e lui è un grande attaccante. Potrebbe essere difficile, però, tornare in Italia dopo anni di alti e bassi all'estero. Se uno è forte, comunque, è giusto che giochi e lui lo è. Lucca però farebbe più al caso della Fiorentina”.

“Mai vista la Fiorentina a questi livelli”

Sul club: “Ha fatto un grande salto, Commisso sta facendo tanto. Non avevo mai visto la Fiorentina a questi livelli, l'ambizione si percepisce. Però serve un centravanti da 15 gol all'anno, altrimenti manca un passo alla trasformazione”.