E intanto l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina si aggiudica un meritatissimo riconoscimento - FOTO

Alberto Aquilani, attuale allenatore del Pisa in Serie B, ha vissuto diverse stagioni da protagonista con la maglia della Fiorentina. Fino a meritarsi una chance anche alla guida della formazione Under 19 gigliata. L'ex tecnico della Primavera, vincitore di tante Coppa Italia e Supercoppa Italiana proprio con le Giovanili della Viola, ha recentemente ricevuto un premio più che meritato.

Come postato dallo stesso Aquilani su Instagram, l'ex calciatore di Roma, Milan e Liverpool, fra le altre, ha vinto il premio ‘Manlio Scopigno’, come miglior allenatore di settore giovanile 2022/23. Così Aquilani ha festeggiato sui social: “Sono onorato di aver ricevuto il Premio Manlio Scopigno come migliore allenatore di settore giovanile 2022/2023. È un premio che chiude un cerchio e che ha come protagonisti tutto il mio staff e tutti i ragazzi”.