Il Brentford perde in casa il derby con il Fulham e Kayode si fa male: uscita dal campo per infortunio per il giocatore della Fiorentina

E' da poco terminata Brentford-Fulham, gara valida per la 37° giornata di Premier League. Michael Kayode, ormai diventato un titolare della formazione di Thomas Frank, è stato schierato anche oggi dal 1'. Il risultato finale però non ha sorriso alla squadra dell'ex Fiorentina (ancora di proprietà del club viola) che ha perso in casa 2-3 questo derby di Londra.

Ko per Kayode

Da segnalare c'è l'uscita dal campo - per infortunio - proprio del terzino che fino a gennaio giocava nella Fiorentina. All'ora di gioco, infatti, il match si è fermato a causa di un problema per Kayode, sostituito pochi minuti dopo (al 63'). Da capire ancora l'entità del suo stop, intanto il Brentford si ferma alla portata del Brighton, che in caso di vittoria o pareggio supererebbe le Bees in classifica.