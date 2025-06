Luisito Matteo Campisi, ex Atalanta e oggi allenators dell'Alcione Milano, ha parlato a TuttoAtalanta.com della panchina, ancora senza una guida, dell'Atalanta dopo l'addio di Gian Piero Gasperini. L'ex nerazzurro ha commentato anche il possibile successore, Raffaele Palladino:

“L'Atalanta deve fare una scelta: valutare se dare continuità al lavoro straordinario di Gasperini, per la valorizzazione dei giocatori e la capacità di ottimizzare il settore giovanile. Sotto questo aspetto ci sono allenatori che possono dare questa continuità: uno è Palladino, che ha sempre utilizzato un modulo simile ed è un allenatore che ha sempre lavorato bene con i giovani”.

“Altro allenatore interessante, ma difficilmente opzionabile è De Zerbi. Esperienza internazionale ed europea, ma moduli di gioco diversi. Poi Patrick Vieira, apprezzato per l'ottimo lavoro svolto al Genoa: allenatore che sarebbe ideale per la difesa a tre. Altro nome potrebbe essere, invece Farioli, anche lui gioca con il 4-3-3 con esterni larghi”. Ricordiamo come l'ex tecnico dell'Ajax sia la seconda scelta dopo Pioli per la Fiorentina.