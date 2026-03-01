L'Italia under 15 si prepara ad una sfida difficilissima. Battisti convoca anche un giovane viola
Enrico Battisti, ct dell'Italia under 15, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi match che vedranno impegnati i migliori fra i giovanissimi prospetti italiani.
Il giovane viola
Una doppia sfida contro una delle nazioni che più delle altre è capace di fare emergere il talento dei giovani calciatori, la Spagna. Il primo dei due match sarà martedì 3 alle 15, mentre due giorni, giovedì alle 10.30, andrà in scena la replica. Fra i convocati del ct azzurro c'è anche il giovanissimo centrocampista viola Musah.
I convocati
Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Alessandro Posocco (Udinese);
Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Elias Giovannini (Bologna), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Domenico Lanatà (Stoccarda), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Mattia Zanotti (Atalanta);
Centrocampisti: Sean Luis Ebagua (Venezia), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus);
Attaccanti: Gian Maria Boga (Cesena), Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Ghassan Ouled-Amor (Wolfsburg), Lorenzo Vitali (Parma)