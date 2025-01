"Che Ndour potesse diventare un professionista si intravedeva già a 11 anni: è un centrocampista duttile. Colpani invece..."

Questo pomeriggio Giovanni Valenti, allenatore che ha cresciuto Ndour e Colpani, durante un collegamento con Radio Sportiva ha avuto modo di parlare dei due giocatori. Questo un estratto delle sue parole:

“Cher ho avuto il piacere di allenarlo ai tempi del Brescia, prima di finire nel settore giovanile dell’Atalanta. Poi prima di esordire è finito al Benfica. Era un ragazzino molto bravo, con doti fisiche ed atletiche molto importanti per i ragazzi della sua età alle quali erano unite doti tecniche fuori dal normale. Già a 11 anni si intravedeva il giocatore che poi è diventato”.

Ha sottolineato poi quanto sia importante aiutare i giovani calciatori: “Era un ragazzo molto spensierato ai tempi, che giocava con una tranquillità e una gioia di giocare a calcio uniche. Se ci siano state particolari aspettative? A quell’età era veramente troppo piu bravo dei suoi compagni per non pensare che potesse diventare un calciatore professionista, sia per doti tecniche che fisiche. Poi era molto duttile, ricoprendo sia ruoli in mediana che in fase offensiva. Ai tempi pero eravamo focalizzati solo sull’apprendimento e sul miglioramento del ragazzo, abbiamo fatto di tutto perchè potesse migliorarsi nel tempo”.

Ha poi concluso parlando di Andrea Colpani: “Andrea invece l’ho allenato a livello di Nazionale, quando seguivo l’Under 20. L’ho seguito e visto giocare dai tempi del Trapani, quando mi chiesero di fare una relazione su di lui, e lui aveva degli indici di valutazione molto alti tanto che negli anni mi hanno accusato di averlo sopravvalutato molto. Dopo anni però, anche se in questa stagione non sta facendo benissimo, sta dimostrando di essere un giocatore di una qualità pazzesca. Probabilmente quello che gli manca è l’aspetto fisico, anche se molto dipende da come si intende poi giocare. Ci sono tanti giocatori anche peggiori di lui sotto questo aspetto che rendono moltissimo”.