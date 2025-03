C'è aria di crisi in casa Juventus dopo le pesanti sconfitte in campionato subite contro Atalanta e Fiorentina.

L'ex centrocampista bianconero, Marco Tardelli, interpellato da Tuttosport, ha detto: “Partite come quella con la Fiorentina non devono essere analizzate. Vanno soltanto prese e messe da parte. E poi, però, ci si deve parlare in maniera schietta, guardandosi negli occhi. Per recuperare almeno quel po’ di dignità con cui arrivare in fondo alla stagione”.

E poi: “Non è che la Juventus non abbia speso sul mercato, anzi. Però…gli innesti della Juventus non stanno lasciando il segno. E invece Kean e Fagioli stanno facendo bene alla Fiorentina, così come Miretti al Genoa. Vorrà dire qualcosa…”.