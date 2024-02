La formazione della Fiorentina Primavera: ampio turnover per Galloppa in vista della Coppa Italia. Debutto per Leonardelli, prima da titolare per Balbo

Pochi minuti fa il tecnico della Primavera viola Daniele Galloppa ha reso noto l’undici titolare che alle ore 15 scenderà in campo contro la Lazio. Il tecnico gigliato, in vista dell'importante semifinale di ritorno di Coppa Italia di Mercoledì contro la Roma dell'ex Guidi, sceglie la via del turnover.

Un debutto assoluto e la prima volta nei titolari per il nuovo acquisto

Esordio dal primo minuto per il neo arrivato Balbo, esordio assoluto invece tra i pali per Leonardelli: il giovane portiere è chiamato a sostituire Martinelli, aggregato alla prima squadra per il derby di domani contro l'Empoli.

Vari titolarissimi preservati

Molte le assenze: Galloppa sceglie infatti di tenere in panchina nomi del calibro di Harder, Braschi e Fortini. Saranno invece in tribuna gli squalificati Rubino e Padilla, e l'acciaccato Baroncelli. In attacco tutto affidato alla coppia Sene-Caprini.

FIORENTINA (4-3-1-2): Leonardelli; Maggini, Biagetti, Romani, Balbo; Vitolo, Gudelevicius, Mignani; Ievoli; Sene, Caprini. All. Galloppa