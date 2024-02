Amoruso: "La Fiorentina adesso deve dare un segnale dal punto di vista caratteriale. Bonaventura o Beltran? Ecco perchè scelgo Jack"

Quest’oggi l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha avuto modo di commentare l’attuale stato di forma della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole a Radio Bruno:

“In un momento difficile come quello che sta attraversando la Fiorentina in questo momento sono convinto che non bisogna assolutamente snaturarsi, soprattuto dal punto di vista tattico. Adesso è chiaro che serva la componente agonistica che nelle ultime settimane, soprattuto nella sfida contro il Bologna, è mancata totalmente. Mercoledì nei primi 10/15 minuti prima del vantaggio i rossoblu sembravano un attimo in difficoltà, proprio perche i viola erano partiti bene: poi strada facendo la squadra si è persa e il Bologna ha fatto sua la partita. Loro, che sono molto bravi, hanno trovato facilmente il modo di uscire dal pressing viola e punirci: sono stati troppi gli errori dalla Fiorentina, senza contare le tante occasioni gol concesse. Contro l'Empoli sai di essere una squadra superiore in tanti aspetti, però alla fine sappiamo che conta il campo. Nicola è bravissimo a preparare le partite e a caricare la propria squadra. Domani la Fiorentina dovrà seriamente tirare fuori il meglio di se a livello caratteriale, se ci riuscirà il livello tecnico farà la differenza. Non puoi pensare di dare nulla di scontato”

Ha poi concluso dando uno sguardo alla Fiorentina : “Il dubbio Beltran.Bonaventura? Secondo me Bonaventura è quel tipo di calciatore che in questa squadra fa la differenze, sopratutto in quella zona del campo. Dall'altra parte Beltran invece è un adattato in quel ruolo, e per il mio modo di vedere il calcio non rende neanche al massimo. Per carità l'argentino può tornare utile, ma la vedo come una soluzione alternativa quando Jack non è al massimo. Se dovessi scegliere uno dei due scelgo Bonaventura. Davanti promuovo Belotti perche, nonostante a Bologna abbia fatto poco, ha dimostrato di avere i movimenti giusti per il gioco di Italiano. Il problema spesso è come viene servito: l'ultima Fiorentina ha dimostrato di schiacciare spesso il proprio gioco troppo sulle fasce. Il Gallo può essere il giocatore adatto per aprire le difese avversarie, soprattutto quando ti aspettano chiusi dietro”.