Di Chiara: "Normale che qualcuno possa storcere il naso all'arrivo di Kean. Sulle fasce la Fiorentina è coperta per anni"

Questo pomeriggio l’ex difensore di Fiorentina e Parma Alberto Di Chiara, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato alcune situazioni di casa viola, tra cui il possibile arrivo del tandem Kean-Zaniolo. Questo un estratto delle sue parole:

“Nel contesto attuale credo che Zaniolo e Kean siano due tipi di giocatori che, per il budget della Fiorentina e quello che c’è in circolazione, rappresentano vere e proprie scommesse. La speranza è che entrambi possano ricostruirsi dopo le ultime pessime esperienze, in passato hanno comunque dimostrato di valere qualcosa. Credo che se dovessero andare in porto entrambe le operazioni, se dovessero essere produttivi possano essere due acquisti molto interessanti. Visti i numeri delle ultime stagioni di Kean ci suo stare che qualcuno storca il naso, ma va comunque tenuto conto che si tratta di un attaccante ancora giovane: senza dubbio ha ancora possibilità di rifarsi. Molte volte occorre anche investire sulla voglia interna che un giocatore ha, sappiamo quanto le motivazioni facciano la differenza”

“Palladino dovrà lavorare molto sulla difesa, ma sulle fasce è coperto per molto tempo”

Ha poi parlato degli esterni bassi: “Palladino dovrà lavorare molto sugli esterni, è una cosa che ho vissuto anche io: è difficile passare da esterno a 4, ad esterno a tutta fascia. Già il fatto di giocare a 3 permette però ai terzini di poter arrivare sul fondo, senza avere troppe responsabilità difensive: in modo da fornire l’attaccante di cross. Il pacchetto di terzini che ha in questo momento la Fiorentina, soprattuto se penso a Kayode e Parisi, è di prospettiva. Hai due alternative in ogni ruolo, direi che sulle fasce siamo apposto”.