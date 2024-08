Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Genoa è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e ha chiesto informazioni al Marsiglia per Amine Harit.

Gudmundsson verso la Fiorentina, ma prima il Genoa vuole il rimpiazzo

Il fantasista marocchino classe 1997 è uno dei nomi nella lista degli obiettivi rossoblù: dopo aver detto addio a Retegui il Genoa sembra destinato a salutare anche Gudmundsson, con l'islandese molto vicino alla Fiorentina. I rossoblù però non lo venderanno prima di aver trovato il sostituto.

Con Harit in Liguria, si sblocca anche Gonzalez alla Juventus

Il Genoa col Marsiglia sta parlando di un prestito con diritto di riscatto come quello di Malinovski, che andrebbe poi a diventare obbligo a determinate condizioni. Se l'operazione dovesse andare in porto, poi Gudmundsson sarebbe libero di trasferirsi in maglia viola. A quel punto Nico Gonzalez andrebbe trasferirsi alla Juventus, completando così il domino di attaccanti.