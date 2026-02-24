Una partita organizzata solo ed esclusivamente per Rugani

Prima convocazione e prima panchina per Daniele Rugani. Il difensore prelevato dalla Juventus si è finalmente visto assieme alla squadra anche se non è stato impiegato durante Fiorentina-Pisa.

Partitella

Per lui, ha detto Paolo Vanoli, verrà organizzata una partitella mercoledì con i ragazzi della Primavera per dargli un po' di minutaggio in vista delle prossime gare di campionato.

Niente Conference

Già, il campionato. Rugani non è stato inserito nella lista Conference della squadra viola, quindi giovedì prossimo, contro lo Jagiellonia, non ci sarà.