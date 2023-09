Amoruso: "Non si può tenere conto di una partita nata male e finita peggio. Maxime Lopez? Giocherà insieme ad Arthur"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “La batosta di San Siro deve migliorare tutto il sistema Fiorentina in campo, nella gestione di certe partite. Italiano ha ammesso l’errore, ma si capiva già dalla formazione: Bonaventura e Arthur ancora titolari, nessun ricambio sugli esterni… Mi aspettavo gli interpreti che ci avrebbero permesso di tenere botta".

E aggiunge: “Terminare il primo tempo solo con un gol di svantaggio, inoltre, ha tratto in inganno la squadra. In ogni caso, non puoi tener conto di una partita nata male e finita peggio. Devi farne tesoro, ma non la puoi considerare come metro di paragone con altre sconfitte”.

Su Maxime Lopez: “Non ha le stesse caratteristiche di Amrabat, ma dovrà fare quella tipologia di ruolo. Il cervello della squadra sarà Arthur, quindi accanto a lui ci vorrà uno pronto a coprirlo. Può essere Lopez? Sì, secondo me giocheranno insieme”.