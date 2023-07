Rinforzo dalle campionesse d'Italia per la Fiorentina Femminile: si tratta di un importante ritorno in Viola

Nel giorno dell'esordio della Nazionale Femminile al Mondiale (vittoriosa per 1-0 sull'Argentina grazie ad una rete della bianconera Girelli), la Fiorentina mette a segno un colpo d'eccezione. Sì perché il club viola si è aggiudicato, con la formula del prestito, Norma Cinotti, centrocampista di proprietà della Roma campione d'Italia.

Per Norma, originaria di Bagno a Ripoli (Firenze), si tratta di un ritorno in Viola. Infatti, dopo le giovanili trascorse con la maglia del Firenze, la giocatrice ha passato diverse stagioni con la divisa del club che poi sarebbe diventato la Fiorentina Women che oggi conosciamo tutti. Un rinforzo importante dunque per mister De La Fuente.