Viti: "Quando mi ha cercato la Fiorentina non mi sembrava vero. Mi auguro di fare una grande annata"

Mattia Viti, nuovo difensore gigliato, è stato intervistato dal club viola nel primo giorno ufficiale di ritiro:

“Quando ho saputo dell'interesse della Fiorentina, l'ho detto subito alla mia famiglia perché non mi sembrava vero. Sono cresciuto vicino Firenze e per me questo è un sogno che si avvera. Amo il centro città, ci passavo serate con gli amici, è uno spettacolo. Mi auguro di vedere tantissimi tifosi allo stadio e di fare una grande annata".