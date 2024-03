Arthur rinnova... con Pastorello: i dubbi sul suo futuro viola invece restano

Il legame tra Arthur e il suo entourage, rappresentato da Andrea Pastorello, non è mai stato in dubbio e anzi, il centrocampista viola l'ha rafforzato, rinnovando la sua affiliazione. Lo ha confermato via social proprio l'agenzia di Pastorello.

Di diverso stampo invece il rapporto tra il brasiliano e la Fiorentina, soprattutto in ottica futura visto l'alto prezzo del riscatto e l'altrettanto alto stipendio. Per il momento avanti insieme ci andranno il classe '96 e il suo agente: