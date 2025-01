Shpendi: "L'interesse di Fiorentina e delle altre squadre per me? Io non so niente. Rimango al Cesena al 300%, poi a giugno si vedrà"

L'attaccante del Cesena Cristian Shpendi, seguito anche dalla Fiorentina, ha parlato al portale tuttocesena.it. Queste le sue parole:

"L'interesse d Fiorentina e altre squadre? Io non so niente… Il mio procuratore si fa sentire con me solo se c’è qualcosa di concreto. Per il resto, le voci sul mio conto, io le leggo sui giornali. O sul web. Come un tifoso qualsiasi. Ora rimango al Cesena al 300%, poi a giugno si vedrà”.