Ecco Tzimas, il potenziale bomber greco che la Fiorentina vuole assicurarsi. La concorrenza però non manca - VIDEO

La Fiorentina vuole chiudere ogni discorso per Stefanos Tzimas, assicurandosi un attaccante di grandissima prospettiva e che sta emergendo con forza al Norimberga, in prestito dal Paok. Il classe 2006 greco ha già l'accordo con la società viola, è voglioso di bruciare le tappe e trasferirsi in Italia dopo aver già dimostrato nella Zweite Bundesliga di essere un calciatore di evidente talento. 10 reti in 17 presenze stagionali per l'attaccante di Salonicco, che ha aggiunto al bottino anche due assist.

Tanta concorrenza sul giocatore, ma…

La società viola è intenzionata a puntare sul giocatore cercando di bruciare la concorrenza, ma il talento ellenico tuttavia è da tempo seguito da molte squadre importanti. Sul giocatore si era mosso anche il Liverpool, dopo tantissimi interessamenti non approfonditi di altri club di spessore, nell'ordine: Brighton, Aston Villa, Fulham, Arsenal, Manchester United, Milan, Juventus e Inter.

La scheda tecnica

Cresciuto nella squadra di casa, il Paok, Tzimas è una punta centrale di ottimo fisico, alto 1.86 m, esplosivo atleticamente e glaciale in area di rigore, capace di trovare il gol con entrambi i piedi, quasi in maniera indifferente. Il giovane greco se la cava anche nel gioco aereo grazie ai centimetri e sa giocare con la squadra anche da sponda. Un prospetto di centravanti completo.

Ecco ora un video per dare un'idea delle caratteristiche del calciatore: