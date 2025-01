La Fiorentina va all'assalto di Stefanos Tzimas, attaccante classe 2006 di proprietà del PAOK Salonicco ma attualmente in prestito al Norimberga, club di Zweite Bundesliga. La società viola è al lavoro per portare subito a Firenze il giovane attaccante greco. L'accelerata c'è stata nell'ultimo fine settimana, ora la decisione è nelle mani del club tedesco in cui il ragazzo milita in prestito.

L'offerta viola e la clausola sulla rivendita

Il Norimberga la scorsa estate ha acquistato Tzimas dal PAOK Salonicco in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro (più il 15% sulla futura rivendita). Il calciatore in Germania sta facendo benissimo, ha già raggiunto quota dieci gol in campionato, ma la cifra fissata per acquistarlo a titolo definitivo è troppo alta per le casse della società tedesca. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina è allora disposta a riscattarlo al posto del Norimberga e a riconoscere al club attualmente undicesimo in seconda divisione un indennizzo di 4-5 milioni di euro. Tradotto: l'offerta del club di Commisso per Tzimas è di 22-23 milioni di euro col PAOK che manterrebbe il 15% sulla futura rivendita. Già raggiunto, inoltre, l'accordo con il calciatore per un contratto valido per i prossimi cinque anni e mezzo.

Ora parola al Norimberga

Adesso la palla passa al club tedesco: il Norimberga preferirebbe perdere il suo bomber a fine stagione, non a campionato in corso. Ma la Fiorentina spinge per averlo subito e per questo motivo ha avanzato una proposta molto importante anche per la stessa società tedesca che in questo modo guadagnerebbe 4-5 milioni di euro da un calciatore che non è di sua proprietà. E che viste le sue finanze non potrà riscattare. Si attendono novità.