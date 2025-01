Un nome nuovo per il mercato della Fiorentina è uscito in queste ultime ore. Si tratta di Stefanos Tzimas, promettente attaccante classe 2006 del PAOK di Salonicco. In realtà, il ragazzo sta giocando in Zweite Bundesliga con la maglia del Norimberga in prestito.

Interesse concreto, Commisso disposto a investire

La Fiorentina è sicuramente interessata, così come altri club importanti sparsi in Europa. Il club di Commisso sarebbe anche disponibile a pagare grosse cifre per il giocatore, che già fa parte della nazionale under 21 greca.

Tuttavia… c'è Kean

Il quadro tuttavia non è ancora molto chiaro perché anche l'entourage del giocatore non è convinto del tutto del trasferimento a Firenze. Con Kean infatti Tzimas non troverebbe grande spazio, essendo una punta di ruolo. Discorsi che quindi potrebbero essere posticipati all'estate.