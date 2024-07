Tanner Tessmann è un calciatore molto vicino a vestire la maglia della Fiorentina e si attendono ulteriori novità riguardo alla trattativa che porterebbe il classe 2001 statunitense dal Venezia alla Fiorentina. Al momento il giocatore dell'Alabama è impegnato in Francia per i Giochi Olimpici con la sua Nazionale, e ci rimarrà ancora.

Il giocatore sempre in campo con gli Stati Uniti

Il centrocampista obiettivo viola ha giocato tutti i 270 minuti più recupero delle 3 partite del girone eliminatorio delle Olimpiadi di Parigi 2024 con i suoi USA, indossando la fascia di capitano della squadra di mister Marko Mitrovic. Dopo la battuta d'arresto con la Francia all'esordio, gli Stati Uniti hanno battuto 4-1 la Nuova Zelanda e 3-0 la Guinea, qualificandosi per i quarti di finale.

Ultimi dettagli da definire per diventare viola, ma Tessmann intanto resta in Francia

Il giocatore è da tempo nel mirino della Fiorentina e le parti sono sempre più vicine alla definizione degli ultimi dettagli dell'affare per la chiusura del quale c'è forte ottimismo. Intanto però Tessmann resterà alle Olimpiadi, in cui sfiderà ora il Marocco ai quarti di finale nella giornata di venerdì prossimo, 2 agosto e almeno fino a quella data resterà lontano dal rientro in Italia.