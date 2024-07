In serata l'offerta definitiva della Fiorentina per Tessmann. Parti vicine, la situazione

Potrebbe essere una serata decisiva per il futuro di Tessmann e del centrocampo della Fiorentina. Il club viola sta continuando a lavora senza sosta per trovare l'accordo con il Venezia e chiudere in fretta l'operazione.

Novità in serata

Al momento - scrive Gianluca Di Marzio - manca l'intesa con la società lagunare, ma le parti sono vicine. In serata è attesa una nuova e definitiva offerta da parte della Fiorentina, ricordando che la richiesta del Venezia è di 6 milioni. Tra poche ore scopriremo se sarà la volta buona per la fumata bianca.