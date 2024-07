Tutti aspettano McKennie: la volontà del giocatore decisiva per chiudere un affare già apparecchiato tra Juventus e Fiorentina

Il nome di Weston McKennie resta caldo in ottica Fiorentina. Con la Juventus ormai da tempo favorevole alla cessione, a maggior ragione dopo il suo “no” all'Aston Villa, l'impressione - conferma Alfredo Pedullà - è che tutto dipenda dalla volontà del giocatore statunitense, decisamente non al centro del progetto di Thiago Motta.

Aspettando Weston

In queste settimane McKennie ha rifiutato, oltre all'Aston Villa, anche altre proposte da Premier League e Bundesliga. Da parte sua parrebbe esserci la volontà di rimanere in Italia e la Fiorentina resta dunque in attesa di una feedback, potendo contare sull'appoggio all'operazione da parte della Juventus.