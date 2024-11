Nel suo pezzo per la rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara parla di Palladino e della sua ‘vicinanza’ a tutti gli effetti con la Fiorentina:

"Ciò che rimane impresso è la notizia che Palladino abita dentro il Viola Park. Beh, difficile trovare qualcosa di più identitario per dimostrare lo spirito di appartenenza. Fosse arrivato qualche anno fa gli sarebbe toccato il piccolo centro sportivo accanto allo stadio e forse per cena un panino con la salsiccia al chiosco della mitica Piera. Grande Raffaele, uno che dimostra elasticità e affetto per i suoi ragazzi. Uno che tardi di sicuro non arriva mai al campo di allenamento. Sveglia, doccia, caffè ed è subito sul pezzo. Senza dover avere a che fare con il traffico di Firenze: vi pare poco?

E poi ha parlato il presidente. Tante le cose dette tra le quali ha risaltato l’impegno sul mercato di gennaio, quello che troppe volte ha deluso i fedeli dopo una prima parte di stagione da urlo. Per fortuna Ficini ha dato da un pezzo l’addio al calcio e questa volta possiamo immaginare qualche affare che dia modo alla Fiorentina di affrontare il resto della stagione forte di pochi innesti al punto giusto. La buona notizia è che non serve chissà cosa, mosse azzeccate come quelle messe a segno in estate da Pradè".