Benedetto Ferrara, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno di Raffaele Palladino e dell'ultima brutta sconfitta della Fiorentina contro il Como: "L'ha spiegato bene Pongracic. Questa Fiorentina quando deve fare la partita non sa dove mettere le mani, quando deve ripartire con Kean lo fa bene. Mancano proprio le idee, è una squadra senza personalità. Dispiace dirlo, ma ha sbagliato anche l'allenatore. Fagioli dietro l'attaccante lo ha annullato, mettendo il solito centrocampo. Poi Zaniolo punta ok, ma non può giocare come Kean. Il Como ha delle idee e si è vista l'immagine di una squadra che sembrava il Brasile nei confronti di una Fiorentina che sulla carta è più forte. La Fiorentina lo ha esaltato con la sua incapacità.

Dopo la vittoria al Franchi contro l'Inter, tu vai a Milano e rimetti la stessa squadra pensando di rifare la stessa partita. Ma pensi che all'Inter siano stupidi? Palladino pensa di avere a che fare con degli idioti? L'unica spiegazione è la meritocrazia, ma non ha senso alcuno. Parlare del gioco della Fiorentina è difficile. Non capisco perché nel mercato si è comprato un sacco di centrocampisti e rinunci agli esterni. E poi metti i centrocampisti a fare gli esterni? Che poi domenica hanno ostacolato i terzini. Pongracic ha spiegato la frustrazione della squadra, Pradè quella della società. Palladino è in mezzo ed è responsabile. Perché il mercato lo ha aiutato. Il vice Kean? La Fiorentina si è presa un rischio, ma non ci possiamo attaccare a questo per la sconfitta contro il Como. Credo che Palladino sia in confusione e che il rapporto con la società. La scelta di Palladino è dettata dai rapporti tra Pradè e Galliani. Però un allenatore giovane non ha pretese".