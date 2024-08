Nehuen Perez in partenza, l'Udinese cerca il sostituto. Tra gli obiettivi anche un profilo seguito dalla Fiorentina

Modibo Sagnan continua a essere uno dei profili più apprezzati dalla Fiorentina per rinforzare un reparto difensivo in evidente emergenza. Il club viola però non è l'unico interessato al difensore del Montpellier, per il quale nelle ultime ore si è mossa anche un'altra squadra di Serie A.

Ci prova anche l'Udinese

Si tratta dell'Udinese che - secondo Tuttosport - sta lavorando per trovare l'eventuale sostituto di Nehuen Perez. Il casse 2000 potrebbe infatti partire direzione Porto, e Sagnan è considerato dai dirigenti friulani il profilo perfetto per raccoglierne l'eredità. Pronta però anche un'alternativa, che risponde al nome di Marco Di Cesare, classe 2002 che milita nel campionato argentino.