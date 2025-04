Dall'autogol al Franchi alla fine, un grande flop per la Roma. Hummels preannuncia il ritiro: "Saranno le mie ultime partite"

Non è stata un'avventura (italiana, almeno) indimenticabile per il difensore tedesco Mats Hummels, che in carriera si è tolto lo sfizio di vincere praticamente tutto a livello nazionale e internazionale. Alla Roma, però, non è andata benissimo: tra l'autogol contro la Fiorentina pochi minuti dopo il suo esordio in Serie A e svariate mancate convocazioni, la stagione finirà con un gran punto interrogativo.

La Roma non si gode Hummels: il tedesco si ritira

Hummels ha annunciato il suo ritiro sui social network, con un lungo video. “Queste saranno le ultime partite della mia carriera”, confessa il tedesco prima di lasciarsi andare ai ringraziamenti per tutti i club che lo hanno accompagnato.