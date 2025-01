A Il Messaggero ha parlato il difensore della Roma Mats Hummels, che ha fatto il suo esordio in giallorosso nella tragicomica sconfitta contro la Fiorentina per 5-1. Proprio il tedesco, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, ha siglato l'autogol del definitivo parziale viola. Queste le sue parole:

“Juric mi ha messo in campo sul 4-1. Mi sono detto di non fare nulla di stupido, di giocare semplice. Non ho nemmeno avuto il tempo di pensarci e ho segnato l'autogol. A quel punto mi sono quasi messo a ridere, era un momento in cui tutto andava male. Nella mia vita ho sempre cercato di affrontare le situazioni negative con umorismo, filosofia e lavoro, pensando che prima o poi le cose si sistemeranno da sole”.