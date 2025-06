Nel 2010 Cesare Prandelli, reduce dalla lunga ed entusiasmante avventura sulla panchina della Fiorentina, venne nominato ct dell'Italia. Con quella Nazionale il tecnico di Orzinuovi raggiunse la finale di Euro 2012, mentre ai Mondiali del 2014 venne eliminato ai gironi dando successivamente le proprie dimissioni.

Da Prandelli… a un altro “ex allenatore” viola

L'ultima partita della Nazionale italiana a un Mondiale fu proprio quella contro l'Uruguay, con Prandelli in panchina. Oggi, a distanza di undici anni, per provare a tornare al Mondiale la Federazione ha deciso di affidare la guida degli Azzurri a un altro ex Fiorentina, sebbene con caratteristiche a dir poco atipiche.

Gattuso ct, ci siamo

Secondo il giornalista Matteo Moretto, infatti, l'incontro di oggi con il presidente Gravina è andato bene e si va verso il matrimonio tra la Nazionale e Gennaro Gattuso. Lui che della Fiorentina è stato allenatore solo per pochi giorni, ma che comunque è legato al club viola come lo era - seppur in maniera completamente diversa - Cesare Prandelli. Il cammino dell'Italia è iniziato malissimo con la sconfitta contro la Norvegia: vedremo se Gattuso riuscirà a risollevare le sorti della Nazionale.