La prima di Lopez in Europa. Come prende forma il centrocampo viola con l’ingresso del francese

Mister Italiano non ha potuto contare su di lui per le gare contro Inter e Atalanta ma da oggi in Belgio Maxime Lopez potrà finalmente dar manforte alla Fiorentina. Il centrocampista classe ’97 torna a disposizione in una giornata in cui la Fiorentina dovrà rinunciare a Jack Bonaventura e il suo contributo è quindi necessario, che sia dall’inizio o a gara in corso. È da capire quale sarà il ruolo dell’ex Sassuolo nello scacchiere viola, sempre che l’intenzione sia quella di affidargliene uno preciso.

Dalle parole in conferenza stampa (molto rare, ormai) Italiano ha lasciato intendere varie similitudini tra Lopez e il faro della Fiorentina 23/24, ovverosia il brasiliano Arthur Melo. Non necessariamente i calciatori saranno alternativi, considerata la maggiore duttilità di Lopez anche nelle precedenti esperienze in carriera, ma non c’è dubbio che il centrocampista cresciuto nel Marsiglia sia per caratteristiche il principale candidato a fare le veci di Arthur all’occorrenza.

Difficile pensare che Lopez possa agire sulla trequarti, salvo rari casi, benché in passato abbia anche svolto il ruolo di centrocampista offensivo. Il marsigliese può giocare in tutte le caselle della mediana nel 4-3-3, e interpreta perfettamente il ruolo di centrale in un reparto a due. Lopez porta dinamismo e qualità alla Fiorentina, capacità di fraseggio ma anche intelligenza in fase di non possesso, unita alla giusta grinta nel pressing. Per intensità e caratteristiche il neo acquisto viola è un elemento molto interessante da veder giocare in Europa e per lui oggi può arrivare subito l’opportunità per mettersi in mostra.