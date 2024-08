Anche un cavallo di ritorno tra le contropartite offerte dalla Juventus per Nico Gonzalez. Ma per ora la Fiorentina ha altri piani

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus segua Nico Gonzalez, ma è anche vero che al momento non ha la possibilità di versare 30 milioni più bonus nelle casse della Fiorentina. Ecco allora che, riporta Alfredo Pedullà, i bianconeri stanno pensando a delle contropartite.

Rispunta Artur

Abbiamo già raccontato di McKennie, mentre appare alquanto complicata l'opzione Szczesny. Attenzione anche alla posizione di Arthur, che la maglia della Fiorentina l'ha ovviamente già vestita quest'anno e il cui nome potrebbe tornare a gravitare nell'orbita viola.

Contropartite? Per ora no, grazie

La Fiorentina, però, al momento non sembra gradire l'ipotesi contropartita. Non che ai viola non interessino i giocatori della Juventus, ma l'intenzione sarebbe casomai quella di trattarli separatamente dall'operazione Nico Gonzalez.