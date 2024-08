Di Gennaro: "Con Gudmundsson non rimpiangerei Nico Gonzalez. La Fiorentina deve giocare l'Europa League, con Palladino..."

L'ex calciatore della Fiorentina, ora commentatore, Antonio Di Gennaro ha parlato così a TMW Radio di Moise Kean: “Punto molto su di lui, perché Firenze è un ambiente pretenzioso e lui deve dimostrare il suo valore. II club ha fatto un investimento importante, se trova quella continuità che gli è mancata finora può essere un valore aggiunto. Mi auguro per la Fiorentina, per la Nazionale e soprattutto per lui che possa fare bene”.

“Bisogna puntare all'Europa League”

Poi sulla Fiorentina in generale ha aggiunto: “Bisogna alzare il livello e qualificarsi in Europa League. Palladino fa giocare la squadra quindici metri più bassa rispetto a Italiano, ma la mentalità è sempre quella di imporre il gioco. Tessmann sarebbe un bell'innesto, Gudmundsson invece non farebbe rimpiangere Gonzalez”.