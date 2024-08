Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “In questa Fiorentina Nico Gonzalez è il miglior giocatore. Non avrà fatto la sua miglior stagione l'anno scorso, ma è stato comunque il capocannoniere della squadra e mi chiedo chi potrebbe arrivare di meglio se lui va via, a parte Gudmundsson. Se poi lo vogliono Juve e Atalanta un motivo ci sarà. Una volta eravamo noi a comprare dalla Dea, ora invece è il contrario e questo significa che la Fiorentina ha perso posizioni”.

“Se parte Nico, va sostituito”

Poi ha aggiunto: “Gonzalez, Colpani, Beltran, Kean e mettiamoci anche Sottil non sarebbero troppi, perché una squadra che punta in alto ha bisogno di tanti giocatori anche nello stesso ruolo. Non mi strappo i capelli se Nico va via, ma solo se la società sarà in grado di sostituirlo come si deve”.

“La società deve parlare chiaro”

infine: “La società può anche vendere Nico Gonzalez se arriva un'offerta irrinunciabile, ma deve essere chiara con i tifosi e spiegarne le motivazioni. Quando dissero che sarebbe rimasto al 99% era chiaro che avessero lasciato uno spiraglio per la cessione, però basta dare sempre la colpa ai giocatori quando se ne vanno”.