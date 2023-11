Pupo: "Arthur potrebbe essere la nostra rivincita sui bianconeri dopo gli ultimi affari. La Juventus vincerà il campionato, ma stasera..."

A Tuttosport, il noto tifoso viola e cantante Pupo ha rilasciato un'intervista in vista di Fiorentina-Juventus che stasera si giocherà al Franchi: “A Firenze lo hanno fatto diventare come l'unico derby, perché quello con l'Empoli fa ridere. Derby che tra l’altro abbiamo perso (ride, ndr). Ma il vero derby è questo per noi. Magari ci siamo anche creati un nemico al di sopra delle nostre possibilità, ma è la sfida che in città si aspetta di giocare tutto l’anno…”

E ancora: “Alla fine la Juventus vincerà il campionato, ma il vero Vlahovic si è visto alla Fiorentina. Alla Juventus non è decisivo come a Firenze. Il suo addio ha fatto male per come è avvenuto. Arthur? Mi sembra buono, a me piace molto. È un ottimo centrocampista che unisce qualità ed equilibrio Secondo me è un buon affare. Forse il primo che ci può premiare e darci un senso di rivincita. Speriamo ce l’abbia anche lui in campo. Io mi aspetto molto da Parisi che mi piace tanto, e da Beltran. Lui deve buttarla dentro. Stasera i fiorentini andranno allo stadio convinti di vincere. Io per scaramanzia dico che vinceranno i bianconeri (ride ndr)”.