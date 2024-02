Martinez Quarta finisce in ospedale: L'argentino salta la Lazio

Problemi per il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta.

In ospedale

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, l'argentino si è recato stamani all'ospedale di Careggi per accertamenti, a seguito di dolori addominali.

Coppia di centrali difensivi obbligata

Fortunatamente non è stato riscontrato niente di grave, ma il giocatore non sarà in campo stasera contro la Lazio; Italiano dovrà affidarsi giocoforza alla coppia di centrali difensivi composta da Ranieri e Milenkovic.