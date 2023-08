Il Vranckx sospeso e la rigidità della Fiorentina

In questo finale di mercato, c'è una situazione che rimane lì, in sospeso, per la Fiorentina, ed è quella relativa ad Aster Vranckx.

Il club viola aveva individuato nel belga un possibile rinforzo per il centrocampo gigliato ed aveva praticamente definito l'affare col Wolfsburg nello scorso fine settimana, per 7 milioni di euro.

Le carte in tavola sono poi cambiate all’improvviso e inaspettatamente, tanto da provocare uno stop alla trattativa. La Fiorentina sembra essere rigida nel voler mantenere le proprie posizioni di partenza e non andare incontro alle nuove richieste da parte dei tedeschi (12 milioni di euro). Per questo motivo il giocatore è ancora in Germania e non a Firenze, ad allenarsi col gruppo di Italiano.