L'ex calciatore e procuratore Fabiano Santacroce ha parlato della Fiorentina e della sua situazione attuale. Ecco cosa ha detto, a Radio Bruno Toscana: “Bilancio, finora, decisamente più che positivo. Gli alti e bassi sono normali. Mercato? La società mi ha sorpreso a gennaio, è stata molto attiva prendendo calciatori molto importanti. Folorunsho, ad esempio, è fortissimo e sa fare bene entrambe le fasi”.

“Fagioli non conosce il suo potenziale. Zaniolo non ha dimostrato niente”

Su Fagioli: “Lo seguo dai tempi della Primavera. Secondo me manco lui conosce al meglio il suo potenziale. Purtroppo ci sono tanti fattori che hanno interrotto la sua crescita, ma ora può spiccare il volo. Devo dire che mi sarebbe piaciuto giocare in questa Fiorentina. Zaniolo? Tuttora, probabilmente, è il calciatore con più talento in campionato. Eppure non ha dimostrato niente”.