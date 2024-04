Almeno quattro squadre in Champions: il ranking UEFA consegna un'altra certezza all'Italia. L'eterno rimpianto della Fiorentina di Montella

C'è stato un periodo in cui l'Italia era scesa talmente in basso nel ranking UEFA per nazioni che solo le prime tre classificate in Serie A andavano in Champions League. Anni in cui, per tre stagioni di fila con Vincenzo Montella in panchina, la Fiorentina si piazzò per l'appunto quarta. Un bel rimpianto ancora oggi, se si pensa che quello fu praticamente l'unico periodo dell'era moderna in cui il nostro campionato offriva solo tre posti nella massima competizione europea.

Da tre a cinque… ma la Fiorentina resta sempre fuori

Un rimpianto anche alla luce di quanto accade oggi, con la Serie A che si prepara ad acquisire anche il quinto slot in Champions League. Da sottolineare, ma questa non è più una novità, che tutte le italiane che si qualificano vanno direttamente ai gironi, mentre ricorderete il sudatissimo preliminare contro lo Sporting Lisbona, giusto per rimanere sull'ultima Champions disputata dalla Fiorentina.

Una certezza già per il 2025/26

Novità di queste ore, con l'aggiornamento del ranking UEFA per nazioni, è che l'Italia è già certa di avere almeno quattro squadre in Champions nella stagione 2025/26. Da capire se il nostro Paese riuscirà a mantenere i cinque slot che (salvo sorprese) acquisirà quest'anno, ma una cosa è certa: difficilmente la Serie A tornerà ad avere solo tre squadre nella massima competizione europea. Con buona pace di Montella e della sua fantastica Fiorentina, che pagò a caro prezzo un periodo di rara crisi del nostro campionato.