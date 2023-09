Prove di formazione per Spalletti: stasera la prima sulla panchina dell'Italia. Biraghi in panchina, c'è Dimarco. E senza Chiesa...

C'è tanta attesa per la prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale Italiana. Stasera, gli Azzurri andranno in campo contro la Macedonia del Nord, a circa un anno e mezzo dalla famosa sconfitta a Palermo.

Prove di formazione per l'ex tecnico del Napoli. Non ci sarà spazio, almeno stasera, per Cristiano Biraghi dal primo minuto: favoritissimo Federico Dimarco dell'Inter. Senza Chiesa, ci sarà spazio per Mattia Zaccagni. Centravanti, senza alcun dubbio, il nuovo capitano dell'Italia Ciro Immobile.